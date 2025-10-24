Francisco Belaúnde sobre mensaje de Maduro a Trump en inglés: "Está muy preocupado"

El internacionalista Francisco Belaúnde analizó el reciente mensaje de Nicolás Maduro, quien combinó inglés y español en un discurso emitido en medio del incremento de las operaciones militares de Estados Unidos. Según el especialista, este gesto evidencia la preocupación del régimen chavista.

“Es bastante histriónico. Está muy preocupado porque sabe que eso puede significar el fin de su régimen o incluso de sus vidas. Aquí nadie apoya a Maduro, salvo Cuba y Nicaragua. Si él piensa que eventualmente China o Rusia podrían salvarlo, eso no va a pasar”, sostuvo Belaúnde en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El analista consideró además que lo más probable es que Estados Unidos tome alguna acción contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Maduro. “En algún momento van a tomar una decisión respecto a Venezuela”, advirtió.

ACCIÓN DIRECTA CONTRA MADURO

Asimismo, explicó que tras la declaración del cartel de “Los Soles” como organización terrorista y el señalamiento de Maduro como su líder, el marco legal estadounidense permitiría una acción directa en su contra. “Trump incluso ha dicho que, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, como él la interpreta, no tendría que pedir permiso al Congreso para concretar ello”, precisó Belaúnde.