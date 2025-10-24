Roberto Izikson: "Chile está experimentando un cambio hacia la derecha"

A pocas semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, el gerente general de la encuestadora Cadem, Roberto Izikson, analizó el panorama político y destacó que el país se encamina hacia una segunda vuelta electoral.

“Los debates presidenciales son muy influyentes en Chile. Va a haber una segunda vuelta, no hay un escenario en que esto se cierre en la primera. Chile, al igual que el resto del mundo, está experimentando un cambio significativo hacia la derecha. Según las últimas encuestas, la izquierda no está alcanzando los niveles de las elecciones del 2021”, declaró Izikson en entrevista con 24 Horas.

CONFIABLIDAD EN LAS ENCUESTADORAS

Respecto a la confiabilidad de las encuestas, señaló que Chile mantiene una sólida tradición en materia de pronósticos electorales. “Hemos anticipado los grandes procesos desde los años 90. Los escenarios han cambiado, pero entendemos su comportamiento. La última encuesta siempre será la más predictiva”, afirmó.

Finalmente, Izikson advirtió que la política chilena atraviesa un proceso de fragmentación y polarización. “Hoy ya no existen elecciones donde un candidato gane en primera vuelta. Los que pasan a segunda lo hacen con alrededor de 30 puntos”, explicó.