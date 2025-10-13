Farid Kahhat sobre acuerdo de paz en Gaza: “Es muy ambiguo y no hay voluntad de implementarlo”

El internacionalista Farid Kahhat se pronunció tras la liberación de más de 20 rehenes israelíes por parte de Hamás, quienes habían sido secuestrados durante el ataque del grupo palestino en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Kahhat consideró que esta primera etapa es reconfortante, pero advirtió sobre la incertidumbre de los acuerdos a futuro. “Lo acordado es muy ambiguo y no está claro que las partes tengan voluntad de implementarlo. La gran pregunta es hacia dónde conducirá esto”, señaló.

El especialista alertó sobre un posible impasse en futuras negociaciones debido a la posición de Hamás respecto a su desarme. “Hamás no aceptaría desarmarse mientras Israel no se retire de Gaza. Ellos condicionan un eventual desarme a que exista una autoridad palestina legítima y a un retiro total de Israel, y esto no está contemplado en el acuerdo. Esto podría generar un estancamiento o incluso reanudación de ataques puntuales de Israel”, explicó.

SOBRE DONALD TRUMP

Kahhat también se refirió a la influencia de líderes internacionales en el conflicto, especialmente al presidente estadounidense Donald Trump. “Todo gira en torno a su vocación por obtener el Premio Nobel de la Paz. En febrero, Trump hablaba de desplazar a más de un millón de gazatíes; ahora solo se trata de un cese al fuego por unos días. Su discurso está centrado en sí mismo, y no parece que realmente le interese la paz en Medio Oriente”, agregó.