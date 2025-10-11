Luis Villasana sobre Nobel de la Paz para María Corina Machado: “Es una alegría civil para todo el país”

El coordinador de Vente Venezuela en Perú, Luis Villasana, expresó su emoción tras el anuncio del Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, destacando el impacto simbólico y político del reconocimiento.

“Este día es importante para los venezolanos y todos los latinoamericanos. Fue un shock, muy emotivo, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Corrieron las lágrimas, a todos nos agarró de sorpresa”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Villasana consideró que el galardón llega en medio de un proceso de transición pacífica hacia la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. “María Corina nos ha enseñado a ganar, es una alegría civil para todo el país”, añadió.

MENSAJE A MADURO

Asimismo, sostuvo que este reconocimiento internacional envía un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro. “El mensaje más profundo que se le está dando a Maduro y a toda su organización narcoterrorista es que, sobre la base de principios, valores, coherencia y respeto a los derechos, este premio ha socavado cualquier posibilidad de diferencias en cuanto a la percepción de lo que significa Maduro para Venezuela”, afirmó.