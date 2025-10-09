Rodolfo Sánchez sobre plan de paz entre Israel y Hamás: “Es un paso positivo, pero podría descarrilarse”

El internacionalista Rodolfo Sánchez Aizcorbe se pronunció tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que Israel y Hamás firmaron la primera fase de un plan de paz para Gaza. En entrevista con 2025 en 24 Horas, Sánchez Aizcorbe calificó el acuerdo como un avance importante, aunque advirtió que su éxito no está garantizado.

“Es un paso positivo, porque lo primero que se tenía que hacer era parar la carnicería, el horror de estos dos años. Pero esto solo es una fase inicial que probablemente podría descarrilarse en el futuro”, señaló.

El especialista también cuestionó que el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza forme parte de las negociaciones. “Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de permitir el ingreso sin restricción. Esto no debería ser un punto de negociación”, enfatizó.

GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Respecto a la conformación de un gobierno de transición en la Franja de Gaza, Sánchez Aizcorbe explicó que inicialmente estaría integrado por expertos palestinos e internacionales. Sin embargo, advirtió que dicho gobierno estaría bajo la supervisión directa de Trump. “Hamás no tiene muchas alternativas y lo mejor que puede hacer es seguir con el acuerdo de paz”, sostuvo.