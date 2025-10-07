Berit Knudsen: "Estados Unidos reconoce a Venezuela, pero no a Maduro"

La internacionalista Berit Knudsen se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela y ordenara a su enviado especial, Richard Grenell, detener todas las gestiones.

Knudsen explicó que existe una diferencia clave entre romper relaciones y suspenderlas. “Romper relaciones significa no reconocer al país, lo cual es muy grave. Estados Unidos sí reconoce a Venezuela, pero no a Nicolás Maduro, y esa es la gran diferencia”, señaló.

"Las relaciones consulares el día de hoy son mediante Colombia y sabemos que la relación con Petro no es buena, en el caso de que hubiera algún problema se podría dar mediante Panamá", agregó.

LA CAÍDA DE MADURO

La especialista agregó que Trump busca más la caída de Maduro y su entorno cercano que del régimen en sí. “Hay personas que quieren salir del país, pero no pueden; esto funciona como un chantaje: salir no es fácil”, concluyó.