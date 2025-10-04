Juan Velit sobre ataque de EE.UU. a lancha 'narco' frente a Venezuela: "Se está violando el derecho internacional"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que fuerzas estadounidenses atacaron este viernes una embarcación sospechosa de transportar drogas ilegales en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Como resultado del operativo, cuatro personas fallecieron, a quienes las autoridades acusan de integrar organizaciones de narcotráfico.

Sin embargo, el internacionalista Juan Velit advirtió que no existen pruebas concluyentes de que las víctimas estuvieran vinculadas al narcotráfico. “Solo hay una especulación, no sé cómo pueden afirmar que llevaban cierta cantidad de droga a Estados Unidos. Lo que se está haciendo es violar el derecho internacional”, declaró.

Velit también cuestionó el despliegue militar de gran envergadura cerca de las costas venezolanas. Señaló que, más allá de la figura de Nicolás Maduro, considerada “despreciable” en gran parte de América Latina, no existen fundamentos para que Washington recurra a acciones de esa magnitud en la región.

SOBRE HAMÁS

En otro momento, el especialista se refirió a la aceptación por parte de Hamás del plan de paz propuesto por Donald Trump. “Todos estamos haciendo votos y orando para que venga la paz en Gaza, porque el maltrato del cual es objeto la población palestina no tiene parangón”, concluyó.