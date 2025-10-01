Francisco Belaúnde: "Hamás podría eventualmente aceptar el plan de paz de Trump"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en la Casa Blanca un plan de 20 puntos junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el fin de poner fin a la guerra en Gaza y establecer un modelo de gobernanza tras el conflicto.

En entrevista con 2025 en 24 Horas el internacionalista Francisco Belaúnde señaló que el plan contempla una reconstrucción de Gaza e instalar un gobierno de transición e indicó que Hamás podría aceptar esta iniciativa eventualmente.

“Trump está planteando la reconstrucción de Gaza, que la población permanezca allí y la instalación de un gobierno de transición supervisado por Estados Unidos. El tema es que Hamás tendría que aceptar salir de Gaza y entregar sus armas. El acuerdo también incluye la liberación de al menos 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, lo que es un símbolo importante para ellos”, explicó Belaúnde.

ACUERDO NO SERÍA FAVORABLE PARA NETANYAHU

Sin embargo, advirtió que para Netanyahu un eventual acuerdo no sería políticamente favorable: “Si Hamás acepta este acuerdo, Netanyahu sería abandonado por dos de los partidos aliados de su gobierno. Por eso, le conviene políticamente que Hamás no lo acepte, y varias de sus declaraciones van en esa línea”, agregó.