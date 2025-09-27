Farid Kahhat sobre protesta contra Netanyahu en la ONU: “Es necesario, pero no suficiente”

El internacionalista Farid Kahhat se pronunció tras la protesta de decenas de funcionarios de distintos países, quienes abuchearon y abandonaron la sala cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subió al estrado durante la 80° Asamblea General de la ONU, en rechazo a su responsabilidad en la ofensiva militar en Gaza.

“Es necesario, pero ni por asomo es suficiente. Hay seis informes de organizaciones independientes que califican lo que pasa en Gaza como genocidio. La prioridad no es el reconocimiento del Estado palestino, sino detener la muerte por hambre y violencia de la población gazatí, y en eso no hay avance”, señaló Kahhat en entrevista con 2025 en 24 Horas.

CESE AL FUEGO

El especialista advirtió que la posibilidad de un cese al fuego depende directamente de la voluntad del gobierno israelí. “Es poco factible, porque Netanyahu se sostiene gracias a una coalición muy a su derecha que lo respalda con la condición de expulsar a la población gazatí para volver a ocupar Gaza y colonizarla”, explicó.

Asimismo, recordó que el mandatario israelí enfrenta múltiples cuestionamientos. “Si Netanyahu deja el cargo, podría terminar preso por acusaciones de corrupción. Está requisitoriado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y por usar el hambre como arma de guerra”, precisó.