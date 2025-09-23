Ramiro Escobar sobre cambio de postura de Trump: “Tiene una tendencia a ser impredecible”

El internacionalista Ramiro Escobar analizó la reciente declaración de Donald Trump, quien sorprendió al afirmar que Ucrania, con el respaldo de la Unión Europea, está en condiciones de derrotar a Rusia y recuperar los territorios ocupados. Según Escobar, este viraje refleja una constante en el expresidente republicano: su carácter impredecible en materia internacional.

Trump hizo pública su nueva posición tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y, por separado, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El encuentro se produjo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un espacio en el que Ucrania volvió a insistir en la necesidad de apoyo occidental frente a Moscú.

Para Escobar, los últimos acontecimientos en Europa del Este, como la invasión del espacio aéreo de Polonia por parte de aviones rusos, habrían sido determinantes en la postura de Trump. “Ese tipo de acciones pueden haberlo hecho reconsiderar, sobre todo porque involucran a un país miembro de la OTAN”, explicó.

El especialista advirtió, sin embargo, que no se puede descartar un nuevo cambio de opinión de Trump, dado su estilo político marcado por la falta de previsibilidad. “Tiene una tendencia a ser impredecible, lo que genera incertidumbre en temas tan sensibles como la guerra en Ucrania”, concluyó.