Berit Knudsen sobre carta de Maduro a Trump: “Es un saludo a la bandera”

La internacionalista Berit Knudsen calificó como “un saludo a la bandera” la carta enviada por Nicolás Maduro al presidente estadounidense Donald Trump, días después de un ataque de Estados Unidos a una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe.

“Es un saludo a la bandera, porque Maduro sigue con el discurso de decir que es inocente, que no es parte del Cartel de Los Soles. No hace un mea culpa en nada, sigue con el discurso de que su Gobierno es perfecto”, indicó Knudsen en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.

La especialista también afirmó que el verdadero poder en Venezuela recae en Diosdado Cabello. “Si pensamos que Trump hace esto para derrocar a Maduro, no es así, porque el verdadero líder es Diosdado Cabello. Hay que derrocar a toda la cúpula. El objetivo es atacar la ruta del dinero y el narcotráfico en el Caribe, cortar los suministros y el dinero; eso sería lo mejor que le puede pasar a la región ya que el crimen organizado está vinculado”, subrayó.

RESPALDO INTERNACIONAL

En cuanto al respaldo internacional con el que contaría Maduro, Knudsen precisó que se trata de un apoyo limitado. “Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue son los únicos países que han hablado a favor de Maduro, pero creo que Rusia solo lo apoyará con un discurso”, puntualizó.