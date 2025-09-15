Jesús Daniel Romero: "Estados Unidos tiene ubicado a Nicolás Maduro y a su cúpula"

El exoficial de Inteligencia Naval Jesús Daniel Romero afirmó que la lancha venezolana atacada por Estados Unidos en aguas del Caribe, y cuyo incidente habría dejado almenos tres muertos, transportaba cocaína.

“Luego de haber participado en este tipo de operaciones por más de 20 años, para mí allí había tulas de droga. La lancha es un medio tradicional para trasladar cocaína por el Caribe y no me cabe duda de lo que es”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

UBICACIÓN DE NICOLÁS MADURO

Romero agregó que, según su experiencia, Estados Unidos tendría identificado a Nicolás Maduro y a su cúpula, quienes se encontrarían resguardados en una instalación subterránea a 40 metros de profundidad en el aeropuerto de Caracas. “Estoy seguro de que Estados Unidos cuenta con las municiones necesarias para penetrar ese tipo de cúpulas”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que las vías de diálogo entre ambos países “siempre están abiertas”. “El hecho de que estas unidades estén operando en el Caribe es una manera de decirle al Cártel de Los Soles que todavía tienen la oportunidad de entregarse y rendirse”, puntualizó.