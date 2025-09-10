Luis Quiñónez: "Militares venezolanos proponen a EE. UU. unirse para sacar a Maduro"

Luis Quiñónez, excomandante de la Armada de Estados Unidos y exasesor de seguridad de Donald Trump, explicó en entrevista con 2025 en 24 Horas las razones detrás del despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe y los recientes ejercicios militares dirigidos contra los cárteles de la droga en la región.

“Los eventos que están pasando se habían anticipado desde la época de Obama, cuando se declaró a estas organizaciones como un peligro para la comunidad internacional y para Estados Unidos. Lamentablemente no hicieron nada, pensaron que estábamos jugando”, afirmó.

PROPUESTAS PARA ENTREGAR A MADURO

El exfuncionario también reveló que en los últimos días personas cercanas al entorno de Nicolás Maduro habrían planteado a Estados Unidos la posibilidad de entregarlo, a cambio de que se les permita mantenerse en el poder sin ser perseguidos, además de otra propuesta de militares venezolanos.

“Militares venezolanos proponen unirnos para juntos sacar al cáncer llamado Maduro, quien está siendo usado como un títere. Hay dos o tres personas del sector criminal que lo dominan y están asociados a los cárteles de México. Maduro es un simple payaso”, sostuvo Quiñónez.