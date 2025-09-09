Continúa crisis política en Nepal: manifestantes irrumpen e incendian sede del Parlamento Nacional

Esta mañana, cientos de manifestantes, sobre todo jóvenes, irrumpieron e incendiaron el Parlamento Nacional de Nepal, agravando la crisis política que atraviesa la nación a pesar de la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli.

Horas antes, los manifestantes también quemaron la lujosa residencia privada del dimitido Oli. Asimismo, fueron atacadas las casas de otros importantes líderes políticos, entre ellos el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, quien resultó herido.

MUERTOS Y HERIDOS

Las violentas protestas, contra la corrupción y la censura del Ejecutivo, dejan al menos 20 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía, que actúa con energía para evitar más daños a la propiedad pública y privada, informa EFE.

El asalto a la Asamblea Nacional fue el punto culminante de dos días de disturbios, nunca antes vistos en el país, que han puesto en jaque la estabilidad política de Nepal. La mayoría de las manifestaciones se realizaron en Katmandú, la capital.