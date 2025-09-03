Berit Knudsen: “Gustavo Petro se ha quitado la careta al sumarse abiertamente a Nicolás Maduro”

La internacionalista Berit Knudsen criticó el respaldo del presidente colombiano Gustavo Petro al régimen de Venezuela, al considerar que el narcotráfico y el terrorismo deben enfrentarse “de manera frontal” y no con gestos de alineamiento con Nicolás Maduro.

“El narcotráfico y el terrorismo, que están de la mano, hay que atacarlos frontalmente y no como está haciendo Gustavo Petro, sumarse abiertamente a Maduro. Se quitó la careta”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Respecto al apoyo expresado por Rusia hacia Venezuela frente a presuntas amenazas externas, Knudsen calificó el gesto como “retórico”, recordando que Rusia no ha defendido a países aliados en conflictos ocurridos en esa región.

RESPALDO DE LA CANCILLERÍA PERUANA

La analista también se pronunció sobre las declaraciones del canciller peruano Elmer Schialer, quien manifestó su respaldo a que el denominado Cartel de los Soles sea catalogado como organización terrorista. En ese sentido, Knudsen destacó que esta postura constituye un paso importante en la lucha contra el crimen transnacional.