Luis Villasana: “EE.UU. busca la cabeza de Maduro para someterlo a la justicia”

El coordinador de Vente Venezuela en Perú, Luis Villasana, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos estaría “buscando la cabeza” de Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar el denominado Cartel de Los Soles, organización de narcotráfico que ha sido catalogada como terrorista por las autoridades norteamericanas, para someterlo ante la justicia.

“Estados Unidos quiere la cabeza de Maduro, preferiblemente vivo, para someterlo a la justicia y que pague por todos sus crímenes. Por muchos años esta operación de narcotráfico ha invadido las calles de Estados Unidos con droga. Nicolás Maduro ya no confía ni en su propia sombra”, declaró Villasana en entrevista con 2025 en 24 Horas.

MIEDO EN LA CÚPULA DE MADURO

Respecto a las recientes afirmaciones de Maduro, quien aseguró que cuenta con más de ocho millones de milicianos listos para defender Venezuela frente a cualquier amenaza de intervención extranjera, Villasana desestimó dichas declaraciones.

“Es irrisorio. En ningún país del mundo vas a encontrar un grupo organizado de ocho millones de personas. Eso es pura narrativa. Lo que tenemos claro es que la cúpula de Maduro tiene miedo”, puntualizó.