Luis Nunes: Nicolás Maduro quiso renunciar, pero Diosdado Cabello lo impidió

El internacionalista venezolano Luis Nunes reveló que, según sus fuentes Nicolás Maduro habría intentado dejar el poder en Venezuela, pero habría sido frenado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Hay un enfrentamiento entre Diosdado y Maduro. Maduro ha querido tirar la toalla, renunciar, pero Diosdado dijo no. Dice: vamos hasta el último, hasta quemar el último cartucho”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

En esa línea, Nunes señaló que, en caso de decidir fugarse, Maduro optaría por refugiarse en Nicaragua o Cuba. “Tengo entendido que Estados Unidos le habría ofrecido varias posibilidades, pero se habría negado por las presiones de Diosdado”, añadió.

EL SENTIR DE LOS VENEZOLANOS

Finalmente, el internacionalista subrayó el descontento de la población venezolana frente a la crisis política y social. “Los venezolanos lo único que quieren es que saquen a este dolor de cabeza (Maduro), que no respetó las elecciones nacionales ni regionales. Los venezolanos están secuestrados por los poderes del Estado”, sentenció.