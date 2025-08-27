¡Exclusivo! Crece tensión en Venezuela por despliegue de buques de guerra de Estados Unidos

Carolina Bigott, corresponsal de Panamericana Televisión en Caracas, informó sobre la creciente tensión en Venezuela tras el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe. Aunque la administración norteamericana sostiene que se trata de una operación contra el narcotráfico, en el país persisten dudas sobre si el verdadero objetivo sería presionar la salida del poder de Nicolás Maduro.

En las calles de la capital venezolana, algunos ciudadanos consideran que la iniciativa de Donald Trump apunta directamente a derrocar al mandatario chavista, mientras que otros expresan temor por una posible escalada de violencia. La incertidumbre domina el ambiente político y social, en un contexto marcado por la crisis económica y el aislamiento internacional del régimen.

Por su parte, Antonio de la Cruz, analista político venezolano, descartó que Washington intente una acción militar directa para remover del poder a Nicolás Maduro. Según explicó, la estrategia de Estados Unidos busca desarticular al cártel de los Soles, una organización criminal que estaría liderada por el propio presidente venezolano y cuya función principal es el tráfico de drogas en la región.

REFUERZAN FRONTERA CON COLOMBIA

Ante el despliegue de buques militares estadounidense, el régimen de Nicolás Maduro reforzó la frontera con Colombia con un despliegue de 15 mil efectivos militares. Asimismo, convocó a las milicias venezolanas para prepararse frente a una eventual incursión extranjera. Sin embargo, muchos ciudadanos rechazaron integrarse a estas fuerzas, alegando temor de convertirse en blanco de un conflicto armado.