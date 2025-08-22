Efraín Leiva sobre presunto asesino de Gastón Medina: "Primero va a responder por los delitos en Chile"

El periodista de Chilevisión, Efraín Leiva, se pronunció luego que las autoridades policiales de su país capturaron al sicario venezolano, Olfran Domingo Rivas Ramos, alias "Pancho", presunto responsable del asesinato del periodista iqueño Gastón Medina en enero de este año.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el comunicador señaló que el detenido deberá responder primero por los delitos que ha cometido en el país vecino antes de iniciarse su proceso de extradición al Perú.

"Eventualmente eso es lo que entendemos, que primero va a responder por los delitos en Chile que, finalmente, son delitos no tan gravosos, son delitos más pequeños y posterior a ello entiendo que comienzan todos los trámites con la justicia peruana para esta extradición", dijo.

PRISIÓN PREVENTIVA

Asimismo, el comunicador indicó el que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva contra Rivas Ramos, por los delitos de tráfico de drogas, uso malicioso del instrumento público y cohecho.