Sergio David Gonzáles sobre atentados en Colombia: "Estamos volviendo al narcoterrorismo"

El periodista colombiano Sergio David Gonzáles advirtió que Colombia atraviesa un escenario de violencia similar al que vivió en los años 80 y 90, tras los recientes atentados en Cali y Antioquia que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Gonzales señaló que el presidente Gustavo Petro ha solicitado a la comunidad internacional catalogar a las disidencias de las FARC como “grupos terroristas”, tras ser señalados como responsables de los ataques.

“Estamos volviendo al narcoterrorismo de la época más fría para Colombia, cuando Pablo Escobar estaba al frente del Cartel de Medellín. Después de tres años de gobierno, Petro recién se da cuenta de que hay grupos terroristas en el país. Esto es algo que Estados Unidos tenía claro desde antes”, manifestó.

DECLARAN PERSONA NO GRATA A PETRO

Respecto a la reciente declaratoria de persona no grata contra Petro por parte del Congreso peruano, el periodista sostuvo que la medida tuvo mayor repercusión en Colombia y lamentó las acusaciones del mandatario colombiano, quien señaló que Perú habría ocupado territorio de su país.