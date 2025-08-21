Ramiro Escobar sobre despliegue de buques de EE.UU.: "Es una operación psicológica para presionar a Maduro"

El internacionalista Ramiro Escobar se pronunció luego que el gobierno de Estados Unidos realizó el despliegue de tres buques de guerra con 4000 solados estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, con el fin de detener el fujo de droga que ingresa al territorio norteamericano.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, Ramiro Escobar cuestionó el despliegue de buques al Caribe y señaló que dicha operación se trataría de una "operación psicológica" para presionar a Nicolás Maduro, quien es sindicado como presunto líder del Cartel de los Soles.

"Hay una cosa contradictoria, hace más o menos un mes Estados Unidos hizo un acuerdo con Venezuela, para que la empresa Chevron vuelva a Venezuela a exportar petróleo [...] esto, por lo menos, es una operación psicológica para presionar a Maduro", dijo.

SOBRE POSIBLE INVASIÓN

Asimismo, Escobar criticó cualquier intento de la gestión de Donald Trump de que los Estados Unidos invada el territorio venezolano para intervenir a Maduro Moros y sacarlo del poder.