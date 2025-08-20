Jesús Romero: Estados Unidos tomará cualquier tipo de acción para arrestar y llevarse a Maduro

Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, aseguró que existen evidencias que vincularían a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles, organización criminal acusada de traficar cocaína hacia Norteamérica.

“Existen evidencias contra Maduro de ser líder del Cártel de los Soles. La reacción de Estados Unidos responde directamente a una amenaza articulada por Maduro, quien representa un peligro no solo como organización criminal que envía cocaína, sino también como una organización terrorista”, señaló Romero en entrevista con 2025 en 24 Horas.

ACCIONES PARA ARRESTAR A MADURO

El exoficial precisó que desde la Casa Blanca se estarían evaluando “todas las acciones necesarias” para neutralizar, arrestar y trasladar a Estados Unidos a Maduro, considerado fugitivo por la justicia estadounidense. Aunque descartó que se trate de una operación idéntica a la invasión de Panamá en 1989.

“Nicolás Maduro, bajo el Cártel de los Soles, prácticamente se ha robado un Estado que hoy es un narcoestado. Representan una amenaza porque han enviado cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos que han causado la muerte de ciudadanos norteamericanos. Esa es la amenaza que se intenta detener”, enfatizó.