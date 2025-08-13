Francisco Belaúnde: “Quintero es un oportunista y una mala persona”

El internacionalista Francisco Belaúnde cuestionó al precandidato colombiano Daniel Quintero, calificándolo como “un oportunista y una mala persona” tras grabarse izando la bandera de su país en territorio peruano. En entrevista con 2025 En 24 Horas, aseguró que el exalcalde de Medellín busca sacar provecho político de la controversia generada por el presidente Gustavo Petro en torno a la soberanía de la Isla Chinería.

En diálogo con Tatiana Alemán, Belaúnde precisó que este tema no tiene mayor peso político en Colombia y que responde principalmente a una agenda impulsada por Petro y su círculo cercano. “Esto es una cosa de Petro y su gente”, afirmó, al señalar que el mandatario busca recuperar popularidad entre sectores de izquierda.

En ese sentido, instó al Perú a mantener la calma y no caer en provocaciones que, a su juicio, solo buscan generar inestabilidad y protagonismo mediático. Además, advirtió que declaraciones y actos como los de Quintero son intentos calculados de polarizar la opinión pública en medio de un año electoral en Colombia.

SOBRE TOPÓGRAFOS DETENIDOS

Respecto a los dos ciudadanos colombianos detenidos recientemente por realizar trabajos de topografía en territorio peruano, Belaúnde indicó que la Fiscalía debe investigar para establecer responsabilidades. “Es curioso que esto suceda justo cuando está el tema de Petro”, agregó, en alusión a la coincidencia de estos hechos con la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países.