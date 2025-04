Exministro Silva Martinot sobre aranceles de Trump: “Esto va a generar inflación dentro de USA”

El exministro de Comercio Exterior y Turismo brindó sus comentarios sobre la reciente medida adoptada por la administración de Donald Trump y sus posibles efectos sobre el comercio bilateral.

En una entrevista concedida al programa '2025 en 24 Horas' de Panamericana Televisión, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, analizó la reciente decisión del gobierno estadounidense de imponer un arancel del 10% a ciertos productos provenientes de Perú. “Va a hacer el impacto, sobre todo, en los productos que se venden”, indicó, aunque aclaró que aún quedan días para su entrada en vigencia. También señaló que “esta imposición de aranceles no nos pone en desventaja respecto a ningún país”, ya que se aplican de forma generalizada a más de 180 naciones.

Medida con efectos mixtos y oportunidad para algunos sectores

Silva Martinot destacó que, aunque la medida puede incomodar, no representa una amenaza directa a la competitividad peruana. “Nuestros arándanos no afectan los arándanos de los Estados Unidos porque salen en temporadas distintas”, explicó, refiriéndose a que la estacionalidad agrícola peruana no compite directamente con la estadounidense. Además, subrayó que el sector textil podría incluso beneficiarse, ya que “competidores como India, Pakistán, China, Donald Trump les ha puesto aranceles mucho más elevados”.

El exministro también hizo hincapié en que el impacto de la medida será mayor sobre los consumidores estadounidenses. “Esto en el cortísimo plazo lo que va a generar es una inflación dentro de los Estados Unidos”, afirmó, sugiriendo que los precios al consumidor aumentarán como consecuencia directa. Asimismo, aclaró que la imposición de aranceles se ampara en temas de “reciprocidad” y “seguridad nacional”, lo que ha permitido a EE. UU. dejar de lado temporalmente ciertos compromisos del TLC con Perú.

Finalmente, Silva Martinot consideró que esta medida podría ser una táctica negociadora del presidente Trump. “Creo que es una medida que ha tomado el presidente para sentarse a negociar”, sostuvo, e instó al gobierno peruano a mantener la calma y confiar en el equipo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). “Tenemos profesionales de primer nivel (…) y hay que confiar en que Mincetur con el apoyo de los distintos ministerios va a manejar esta situación”, concluyó.