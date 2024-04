Óscar Ugarte sobre médicos peruanos: “No pueden ejercer sino están colegiados”

Luego de conocerse que alrededor del 50% de médicos no aprobaron el examen nacional de Serums, el extitular del Ministerio de Salud (Minsa), Óscar Ugarte precisó que los galenos no pueden realizar su trabajo sino se encuentra en el Colegio Médico del Perú (CMP).

“El primer paso es saber a quien dan las universidades el título, incluso con ello no pueden ejercer. Aún siendo titulado, un médico no puede ejercer sino esta inscrito en el colegiado, inscrito en el CMP”, comentó en 2024 en 24 Horas.

TODOS RECIBEN TITULO

Asimismo, Ugarte mencionó que las diversas casas de estudio están otorgando un titulo universitario a las personas que no aprobaron las pruebas de medicina que se vienen aplicando desde hace más de 10 años.

“Las facultades de medicina no pueden titular a quienes no han pasado el examen (…) Las propias universidades no están cumpliendo en titular a los que aprobaron”, señaló.

Finalmente, Óscar Ugarte reveló que se tiene un tiempo de interrupción el proceso de licenciamiento en facultades de medicina por parte de la Sunedu.