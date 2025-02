García Belaúnde critica acuerdo de Bukele con EE.UU.: "No puedes subastar a tu país para que lo ocupen delincuentes"

Víctor Andrés García Belaúnde expresó su descontento y preocupación por el acuerdo entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Estados Unidos para la aceptación de criminales deportados en una megacárcel construida en el país centroamericano.

"No puedes subastar a tu país para que lo ocupen delincuentes internacionales de todo tipo, terroristas para Bukele Estados Unidos es ideal, no creo que el pueblo de El Salvador vaya a aceptar, porque si lo han reelegido porque ha combatido la delincuencia eso no significa que estén de acuerdo en que delincuentes extranjeros ocupen sus cárceles", manifestó en 2025 en 24 Horas.

En esa línea, García Belaúnde también puso en duda la relación entre Bukele y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quienes describió como "dos hombres de negocios haciendo política".

CRISIS EN LA POLÍTICA MIGRATORIA DE EE.UU.

"Hay 11 millones de indocumetados en Estados Unidos, pero la pregunta es ¿Cómo? Creo que las políticas migratorias estadounidenses están con dificultades tremendas para resolverlas", afirmó.