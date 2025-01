Francis Allison: “No importa cuántas veces cambiemos de ministro del Interior, el problema es Dina Boluarte”

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, cuestionó la efectividad del estado de emergencia para combatir la delincuencia y el crimen organizado, afirmando que el problema radica en la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Durante una entrevista en el programa “2025 En 24 Horas”, Allison sostuvo que la falta de compromiso del Ejecutivo para priorizar estrategias de seguridad es el principal obstáculo para enfrentar la ola de criminalidad en el país.

“Muchos hablan del ministro del Interior, pero el problema es Dina Boluarte. No importa cuántas veces cambiemos de ministro del Interior si tenemos un Ejecutivo liderado por una presidenta a quien no le importa la vida de los peruanos”, afirmó el burgomaestre, subrayando la necesidad de un liderazgo más enfocado en proteger a la ciudadanía.

La autoridad municipal también señaló que la Policía Nacional enfrenta limitaciones importantes, como la falta de herramientas tecnológicas y la carencia de patrulleros en diversas comisarías, lo que les impide actuar eficazmente contra organizaciones criminales trasnacionales. Según Allison, esta precariedad refleja la falta de planificación y apoyo por parte del gobierno central para con las fuerzas del orden.

SE NECESITAN LEYES MÁS SEVERAS

Además, Allison calificó de irrelevante el debate sobre la tipificación de “terrorismo urbano” si no se implementan leyes más estrictas y sanciones ejemplares, no solo contra los delincuentes, sino también contra jueces y fiscales que, según él, no hacen valer las leyes y las normativas. El alcalde insistió en que se requieren acciones contundentes para frenar el terror que enfrentan los ciudadanos diariamente.