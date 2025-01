Alcalde de Pataz exige la salida del ministro del Interior: "No ha funcionado el estado de emergencia"

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, cuestionó duramente las estrategias del Gobierno frente a la creciente inseguridad ciudadana en La Libertad, tras el reciente ataque con explosivos a la sede del Ministerio Público en Trujillo.

En declaraciones a 2025 en 24 Horas, el burgomaestre exigió la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a los nulos resultados del estado de emergencia, medida declarada ante el avance de la criminalidad en varias zonas del país.

“Vamos un año en estado de emergencia y no funciona. No hay políticas claras para identificar a los líderes de estas organizaciones criminales. Los peruanos estamos esperando su renuncia; debe dar un paso al costado. Sus estrategias no han funcionado, y nos queda salir a las calles para exigirlo”, señaló Mariño.

DEFICIENCIAS EN PATAZ

El alcalde también denunció las precarias condiciones en las que opera la comisaría de su jurisdicción, revelando que no cuentan con vehículos para atender emergencias y que es el municipio el que presta unidades para cubrir estas necesidades. "Es doloroso aceptar que Pataz, siendo la capital del oro, no tenga hospital ni seguridad", lamentó.