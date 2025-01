Christian Salas: “El doctor Concepción Carhuancho se ha comportado como un juez activista”

El exprocurador Christian Salas aseguró que el juez Richard Concepción Carhuancho se comportó como un magistrado activista en el caso “Los Waykis en la sombra” porque permaneció en su firme posición de no aplicar la Ley 32108, que regula el crimen organizado.

“Un juez no puede tener ese criterio. El balance que un juez está permitido de realizar, respecto a la interpretación de una ley, lo que se llama control difuso, es cuando verifica la afectación de un derecho constitucional”, sostuvo Salas en el programa “2025”.

“El señor Richard Concepción Carhuancho no es una isla. No es un juez que a su libre albedrío decida aplicar o no una normativa cuando todos los demás jueces y salas, incluida la Sala Suprema, sí la están aplicando”, agregó el exprocurador anticorrupción.

NO APLICÓ LA LEY

Para Christian Salas, el Poder Judicial revocó la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte luego de que advirtiera que el juez Concepción no aplicaba dicha ley. Dijo que, de aplicarlo, el caso “Los Waykis en la sombra” no configura el delito de organización criminal.