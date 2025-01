Ricardo Valdés: “El Congreso se siente cómodo con el trabajo de Juan José Santivañez”

A pesar de que la presidenta Dina Boluarte acredita a Juan José Santiváñez al mando del Ministerio del Interior (Mininter), el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés indicó que las organizaciones criminales del Perú están buscando ganar terreno en otros países de la región.

“Se están produciendo alianzas. ‘Los injertos del Cono Norte’ están buscando alianzas en Brasil para sus negocios. No solamente tienen liquidez como consecuencia de extorsiones y secuestro. Están buscando aparentemente entrar al negocio del narcotráfico”, comentó en 2025 en 24 Horas.

MAYOR PRESUPUESTO PARA LA POLICÍA

Valdés considera que el Gobierno debería designar mayor presupuesto a la Policía Nacional del Perú (PNP) para luchar contra la inseguridad ciudadana que día a día se viene desbordando en el territorio nacional.

“Se tiene que incrementar muchísimo a nivel tecnológico en la Policía Nacional y obviamente esa inversión debe ir acompañada de la capacidad de análisis que saldrá en la base de datos, eso es inteligencia”, manifestó.

SOBRE EL MINISTRO DEL INTERIOR

Al ser consultado sobre el trabajo que viene realizando Juan José Santiváñez en el Mininter, Ricardo Valdés precisó que desde el Parlamento existen grupos que están a favor de su desempeño en esta importante cartera.

“El Congreso no lo quiere tocar, me parece que se sienten cómodos con el ministro del Interior porque al momento que se le ha llamado a declarar, no lo han presionado mucho (…) Las declaratorias de emergencia no han dado resultados (…) En algún momento deberá aceptar (Santiváñez) que debe retirarse”, enfatizó.