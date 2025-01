Luciano López: “Juez Zúñiga Urday es el principal responsable de anulación del juicio del caso Cócteles”

Tras conocerse que el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros investigados por el caso ‘Cócteles’ quedó sin efecto, el abogado constitucionalista Luciano López sostuvo que el juez encargado de llevar las indagaciones es el principal culpable de lo que viene aconteciendo.

“El juez que tenía que haber hecho los filtros para que no pase cualquier cosa al juicio oral. El señor Víctor Raúl Zúñiga Urday es el principal responsable de la anulación del juicio”, declaró en 2025 en 24 Horas.

QUISO DAR UN PASO AL COSTADO DEL CARGO

Además, el especialista en derecho reveló que el juez Zuñiga Urday había presentado su carta de renuncia a pocos días de llevarse acabo la audiencia contra la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular.

“Me acabo de enterar que el viernes 10 de enero, días antes había presentado su renuncia para que él no sea más juez de la investigación preparatoria. La presidencia de la Corte Penal Nacional no le aceptó la renuncia, porque dicen que no había más jueces”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la investigación que inició el Ministerio Público contra Dina Boluarte sobre la presunta omisión de funciones, Luciano López calificó como “correcto” lo realizado por la Fiscalía.