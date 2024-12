Luis Gonzales Posada: "Es falso que exista un búnker en la oficina presidencial del Congreso"

Luis Gonzales Posada, expresidente del Congreso, señaló que es falso que exista un "búnker" en la oficina presidencial del Parlamento tal como lo reveló en el 2021 la entonces presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien aseguró que durante su gestión descubrió en su despacho "un espacio privado" con "camas de masaje".

"Es falso, no es cierto, yo he sido presidente del Congreso, ahí a veces los presidentes se reunían con algunas personas para conversar, yo por lo menos lo he hecho dos o tres veces con primeros ministros cuando estaban interpelados o iban a dar cuenta al Congreso, no habido nada oscuro", afirmó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

PRESUNTA RED DE PROSTITUCIÓN EN EL CONGRESO

Sobre la presunta red de prostitución que habría operado en el interior del Parlamento, Posada indicó que es una “barbaridad” que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, haya deslizado que en el Palacio Legislativo se haya negociado votos a cambios de favores sexuales.

"Daña no solamente la imagen del Congreso, sino del país, esto merece una exhaustiva investigación, es importante una fuente interna y externa [...] me parece una barbaridad decir que se buscaba votos a traves de prostitutas que se ponían a los congresistas, debe demostrarlo", dijo.