Dina Boluarte arremete contra fiscal de la Nación y exige que la cite por caso 'Cofre': "Esta presidenta no se corre"

En un mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte, exigió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a citarla para que brinde su declaración en el marco de la investigación que se le sigue por el caso 'Cofre Presidencial", vehículo relacionado a la fuga de Vladimir Cerrón.

En su pronunciamiento la jefa de Estado, indicó que hasta la fecha la Fiscalía no el llamado a declarar por este caso abierto el pasado 24 de setiembre. “Hoy han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable”, dijo.

“Señora fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé, siempre lo hice y lo seguiré haciendo públicamente se lo pido, se lo exijo, en aras del debido proceso y la presunción de inocencia, no soy mentirosa”, agregó.

DINA BOLUARTE CONFIRMA QUE SE REALIZÓ OPERACIÓN QUIRÚRGICA

Durante su discurso, la mandataria confirmó que si se realizó un intervención quirúrgica, pero más no una cirugía estética, y que dicha operación no obstruyo sus funciones presidenciales. "Fui sometida a un intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, lo necesitaba por funcionalidad respiratoria", dijo.