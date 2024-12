Abogado de Dina Boluarte afirma que no hubo omisión de funciones por operación quirúrgica

Ernesto Blume, abogado de la presidenta Dina Boluarte, calificó como "un acto de ligereza" la decisión de la Fiscalía de la Nación de iniciar una investigación preliminar contra la mandataria por presunto abandono del cargo tras someterse a una intervención quirúrgica.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, Blume sostuvo que la fiscal Delia Espinoza actuó con exceso de celeridad y que no hubo ninguna infracción constitucional. "Es un exceso de la nueva fiscal (Delia Espinoza), actúa con una hiperceleridad, exceso de celeridad, es un acto de ligereza, no habido una infracción constitucional [...] para mí no hubo omisión de funciones por parte de la presidenta", sostuvo.

Además, el abogado confirmó que Boluarte sí se sometió a una rinoplastia, pero destacó que la presidenta continuó ejerciendo sus funciones plenamente después de la cirugía, firmando decretos supremos y otras normativas.

NO ERA NECESARIO INFORMAR AL CONGRESO SOBRE OPERACIÓN

En esa línea, Blume también afirmó que no era necesario informar al Congreso sobre la operación, pues se trató de un tratamiento personal y natural. Finalmente, para el letrado, este caso estaría siendo impulsado por grupos extremistas que buscan desestabilizar al país.

"Ya no saben qué encontrarle a la presidenta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Otro Pedro Castillo?", concluyó Blume, asegurando que estas acciones están haciendo daño al país.