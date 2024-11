Jorge del Castillo: “Ampliación del estado de emergencia no resuelve nada”

En entrevista con el programa “2024 En 24 Horas”, el excongresista Jorge del Castillo cuestionó la decisión del Ejecutivo de ampliar el estado de emergencia por 45 días en 14 distritos de Lima y Callao al señalar que esta medida de excepción no resolverá el problema de la delincuencia y la criminalidad organizada.

“La ampliación del estado de emergencia no resuelve nada. Por el contrario, traslada el problema a otros distritos. No existe una política de Estado en materia de seguridad y no existirá porque este Gobierno no tiene la capacidad, la fuerza ni la decisión de hacerlo. Es rabo de paja”, sostuvo el expremier aprista.

“Yo recuerdo un mensaje a la Nación de la señora Boluarte que dijo que iba a expulsar a los delincuentes extranjeros y no ha expulsado a nadie. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un registro de estos delincuentes y mandarlos a Challapalca. Si son menores, hay que expulsarlos del país”, agregó Del Castillo.

SOBRE LA POLICÍA NACIONAL

Para Jorge del Castillo, una de las políticas del Gobierno debería ser incrementar el número de agentes policiales para combatir la delincuencia. En ese sentido, propuso la asimilación a la institución policial de exmilitares, quienes deberían ser capacitados previamente antes de que salgan a patrullar las calles.