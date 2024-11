José Baella: “Los estados de emergencia no funcionan”

El general José Baella aseguró que el estado de emergencia impuesto por el Gobierno no funciona al señalar que no existe una estrategia clara para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. En ese sentido, pidió al Ejecutivo implementar un plan integral basado en la inteligencia policial.

“Lo que ocurren con los estados de emergencia no funcionan. Esa es la verdad. Y no funcionan porque no hay una estrategia conjunta. He escuchado a dos o tres alcaldes que dicen que sí funcionan, pero la realidad en la calle dice otra cosa”, sostuvo Baella en entrevista con el programa “2024 En 24 Horas”.

En otro momento, aseguró que el Ejecutivo también debería declarar en emergencia el área de criminalística de la Policía Nacional al señalar que esta división policial necesita una reorganización profunda, así como dotación de tecnología para llevar a cabo las investigaciones en torno a homicidios y crímenes.

LABORATORIO POLICIAL

“Antes de poner en marcha su plan, Bukele, presidente de El Salvador, puso para su policía un laboratorio de criminalística porque era la base para todo lo que iba a hacer. Invirtieron 35 millones de dólares: la mitad de la plata lo puso el Gobierno y la otra mitad la empresa privada”, agregó Baella.