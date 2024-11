Mariano González: "Dina Boluarte no puede seguir con un Gabinete que no soluciona nada"

El exministro del Interior, Mariano González, destacó que el paro de transportistas y otros gremios contra la criminalidad deja dos visiones enfrentadas: una, desde el Gobierno, que considera que "todo está bien"; y otra, desde la población, que percibe que "nada está bien".

En entrevista con 2024 en 24 Horas, González expresó su respaldo a las protestas, indicando que el gobierno de Dina Boluarte estaría haciendo "cualquier cosa menos administrar responsablemente el Estado" frente a la crisis social y la inseguridad.

En esa línea, González también señaló que existiría un "contubernio" entre sectores clave del Congreso de la República y el Gobierno, beneficiando de forma "directa e indirecta" al crimen organizado.

GABINETE ADRIANZÉN DEBE SER CAMBIADO

Finalmente, se mostró crítico con la gestión del Gabinete liderado por Gustavo Adrianzén, sugiriendo que debe ser cambiado para mejorar la situación del país con miras al 2025 y aseguró que Dina Boluarte no puede seguir adelante con un equipo que, según él, no ha logrado soluciones efectivas.

"Tenemos un Congreso que le pinta la ruta al Gobierno, no es un problema de Santiváñez, este Gabinete liderado por Gustavo Adrianzén necesita un cambio con miras al 2025, Dina Boluarte sola no puede conducir el país, ya que ha evidenciado falta de capacidad, no puede seguir trabajando con este equipo que no soluciona nada, este Gabinete no sirve", enfatizó.