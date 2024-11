Ricardo Valdés: “Empiezo a dudar si este gobierno cumplirá o no su mandato”

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, lamentó que la Cumbre APEC se inicie en medio de un contexto de grave crisis de inseguridad ciudadana al señalar que el gobierno no ha tenido la capacidad de implementar estrategias claras para combatir la delincuencia y el crimen organizado que, lamentablemente, sigue cobrando vidas.

“El problema es que no hay una estrategia ni una concepción de lo que es la inseguridad ciudadana. Además, no tenemos a un ministro que dialogue. Se pelea con el Ministerio Público, que debería ser su aliado principal. En ese sentido, yo no veo en el corto plazo soluciones contra la delincuencia”, sostuvo en diálogo con 2024 En 24 Horas.

“Si no tenemos soluciones contra la criminalidad en el corto plazo, el movimiento social se va a ir encrespando más y esto va a ir creciendo, entonces yo empiezo a dudar si realmente el actual gobierno va a cumplir o no su mandato”, enfatizó Valdés al señalar que podría ocurrir una eventual salida de la presidenta Boluarte del poder.

MEDIDAS PALIATIVAS

Finalmente, Ricardo Valdés consideró que las medidas de excepción impuestas por el Ejecutivo, como el estado de emergencia, es un paliativo que busca calmar a la población para que no proteste durante la Cumbre APEC. Asimismo, dijo que tras este evento internacional, el Perú continuará sumido en la crisis de inseguridad ciudadana.