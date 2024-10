Cluber Aliaga: “El estado de emergencia es un absoluto fracaso”

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, aseguró que el estado de emergencia implementado en algunos distritos de Lima es un fracaso en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad al señalar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tiene un plan estratégico para combatir la inseguridad ciudadana.

“La declaración del estado de emergencia no ha funcionado antes y no está funcionando ahora. Es un absoluto fracaso, sobre todo porque es el último recurso que tiene el Gobierno para hacerle frente a situaciones graves de seguridad ciudadana. Ya no tiene más medidas”, sostuvo Aliaga en diálogo con “2024 En 24 Horas”.

En ese sentido, el extitular del Mininter enfatizó que la medida excepcional del estado de emergencia no debería ser prorrogada al término de los 60 días. Por el contrario, dijo que el Ejecutivo debería reforzar la inteligencia policial para identificar a los delincuentes y desarticular las organizaciones criminales.

FUERZAS ARMADAS Y ORDEN INTERNO

Finalmente, Cluber Aliaga se mostró en contra de que las Fuerzas Armadas tengan que salir a las calles para combatir la criminalidad al aclarar que es la Policía Nacional es la institución encargada de velar por el orden interno. “Hay fallas en la estrategia operativa y política para combatir la criminalidad”, sentenció.