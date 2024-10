Susana Saldaña: "El Gobierno no garantiza el derecho a la vida ni a trabajar seguros"

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, criticó al Gobierno por intentar restar importancia al paro nacional del 23 de octubre, donde diversos gremios protestaron contra el aumento de casos de extorsión y sicariato en el país.

"En la marcha de Gamarra, se me preguntó si pertenezco a un grupo político, lo que me parece ridículo; esto debería enfocarse en que el Gobierno escuche a la población", señaló en entrevista con 2024 en 24 Horas.

"Meter temas políticos es desacreditar y no querer ver una realidad, estamos marchando por nuestra vida, como es posible que un país se tenga que movilizar por su derecho a vivir por su derecho a no morir trabajando por no pagar un cupo", agregó.

Sobre la participación del emporio comercial en un próximo paro, previsto posiblemente para noviembre, Saldaña no pudo adelantar su opinión, ya que la decisión debe ser aprobada en una asamblea general.

Además, advirtió que un día de paralización podría significar pérdidas de cerca de 20 millones de soles para Gamarra, especialmente crítico durante la campaña navideña, que representa el 50% de la venta anual.

EL GOBIERNO NO ESTÁ CUMPLIENDO CON LA CONSTITUCIÓN

"Dina Boluarte y su Gobierno no están cumpliendo con la Constitución. No garantizan el derecho a la vida ni a un trabajo seguro. Deben resolver el problema de la inseguridad y asumir su responsabilidad", enfatizó.