Víctor García Belaúnde sobre Juan José Santiváñez: "Es un ministro mitómano"

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde expresó su preocupación por la falta de prioridad del Gobierno en reforzar y equipar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en medio de la creciente ola de criminalidad en Lima, el Callao y otras regiones del país.

"Un policía sin inteligencia es como un guardia de tránsito sin pito. La inteligencia son los ojos de la policía. Si no hay inteligencia, ¿cómo vemos las extorsiones? Para el Estado, la policía no es su prioridad", afirmó en una entrevista con 2024 en 24 Horas.

En esa línea, calificó de "mitómano" al ministro del Interior Juan José Santiváñez luego que este anunciará la captura de Iván Quispe Palomino, presunto número 2 de Sendero Luminoso, sin embargo, esta información fue desmentida por expertos señalando Iván Quispe se deslindó del grupo terrorista hace muchos años.

"No está calificado, permite que lo engañen, es un mitómano, es un ministro que se cree sus mentiras, está dando noticias falsas para aferrarse como garrapata al cargo al cual no debería estar porque no está capacitado", afirmó.

TOMA DE SAN MARCOS

Asimismo, García Belaúnde se pronunció sobre los recientes enfrentamientos violentos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se están llevando a cabo tomas por presuntas irregularidades en las elecciones internas.

El exministro lamentó la falta de pronunciamiento de la rectora Jerí Ramón. "No ha querido intervenir, se ha querido lavar las manos. En este contexto, la policía debería ingresar sin esperar un permiso; si hay flagrancia de delito, la policía no puede ser un espectador", indicó.