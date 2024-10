Vladimir Padilla: “El Gobierno no se da cuenta que las paralizaciones pueden tumbarlo”

En entrevista con "2024 En 24 Horas", el abogado penalista Vladimir Padilla aseguró que las movilizaciones anunciadas por diferentes gremios debido a la ola de inseguridad es un arma de doble filo para el Gobierno al considerar que, incluso, podrían sacar del poder a la presidenta Dina Boluarte.

“Este Gobierno no se da cuenta que estas paralizaciones pueden sacarlo del poder. Si se tumbaron un gobierno militar, no se van a poder tumbar este gobierno. No es un mito político que los gobernantes deben tenerlo en cuenta. La gente está harta de que te digan que todo está bien”, sostuvo Padilla.

Por otro lado, cuestionó la labor del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez al considerar que no es necesario salir ante la prensa a declarar sobre las acciones policiales, sino que simplemente debe enfocarse en planificar estrategias para combatir el crimen organizado.

MILITARES NO SERÁN LA SOLUCIÓN

Finalmente, se mostró a favor de que las Fuerzas Armadas patrullen las calles en apoyo de la Policía Nacional, sin embargo, dejó en claro que la presencia de militares no será suficiente para acabar con la delincuencia al señalar que se necesita una estrategia clara con inteligencia policial.