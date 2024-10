Tatiana Alemán: “La presidenta Dina Boluarte le falla al país y a su propia familia”

Tatiana Alemán, conductora de “2024 En 24 Horas”, aseguró que la presidenta Dina Boluarte no solo le está fallando al país al no tener una estrategia clara para combatir la criminalidad, sino también a su propia familia luego de que se conociera que el profesor asesinado en Ate era su familiar directo.

“El profesor que perdió la vida dentro de un colegio en presencia de sus alumnos es su primo y la presidenta no ha dicho nada. No solo por este caso en particular, sino por todo lo que viene ocurriendo en las últimas semanas. La presidenta no ha salido a dar un mensaje y decir esto es lo que estamos haciendo”, enfatizó.

“De ese trabajo articulado que siempre hablamos y que es importante, sobre todo en esta coyuntura, la presidenta no dice nada. Claramente, esta no es su prioridad. Los peruanos no somos su prioridad”, añadió Tatiana Alemán al señalar que debería haber un pronunciamiento claro del Gobierno sobre la lucha contra la criminalidad.

MEDIDAS IMPROVISADAS

Finalmente, la periodista sostuvo que el Gobierno no tiene un plan concreto para combatir la delincuencia al señalar que está improvisando una serie de medidas. En ese sentido, advirtió que declarar estados de emergencia en más distritos, como lo ha sugerido el Ejecutivo, no es suficiente para resolver la situación.