Edwin Derteano sobre ministro Santiváñez: “El grueso de su trabajo ha consistido en defender a la presidenta”

Edwin Derteano, presidente de la fundación “Transitemos​”, aseguró que si el Gobierno no implementa medidas urgentes para combatir la criminalidad organizada, las extorsiones se pueden extender al transporte interprovincial y al transporte de carga pesada, lo que generaría un clima de insostenibilidad.

En ese sentido, sostuvo que no es posible que la delincuencia ponga en jaque a 33 millones de peruanos, por lo que hizo un llamado al ministro del Interior, garantizar la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta las protestas que se tienen programadas para este jueves por el gremio de transportistas.

“La mayoría de gente que está parando mañana no está en planilla. Son emprendedores, empresarios, comerciantes y transportistas que, si no trabajan, no comen. Es un sacrificio enorme que compromete al resto de gente que usa el transporte público”, enfatizó Derteano, en entrevista con Tatiana Alemán.

SOBRE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

En otro momento, el presidente de la fundación “Transitemos” cuestionó la labor que vienen desempeñando el ministro del Interior Juan José Santiváñez al asegurar que su principal trabajo ha sido defender a la presidenta Dina Boluarte en lugar de combatir la criminalidad organizada.