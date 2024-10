Mariano González critica estado de emergencia y recomienda al Gobierno "hablar menos y actuar más"

El exministro del Interior, Mariano González, señaló que ante la poca efectividad del estado de emergencia declarado en varios distritos de Lima y el Callao, la presidenta Dina Boluarte debería "pensar en un premier distinto a Gustavo Adrianzén que entienda la necesidad de trabajar por el país".

En entrevista con 2024 en 24 Horas, criticó el estado de emergencia oficializada por el Gobierno ante el aumento de casos de extorsión en la capital señalando la falta de un plan de "inteligencia y operativo" para ejecutar esta medida.

En esa línea, hizo un llamado al Ejecutivo para actuar con mano firme y les recomendó "hablar menos y actuar más". "Si no hay liderazgo y no hay respaldo político que se compren el pleito porque no hay una conduccion política para poder actuar", dijo.

SOBRE LEY DE TERRORISMO URBANO

Sobre la ley que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de terrorismo urbano señaló que primero debería derogarse la ley del crimen organizado. "Aquí solo hay que trazar una línea para los que están a favor del crimen y los que no", manifestó.