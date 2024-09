Nuevo audio compromete al ministro Santiváñez: "Yo chapo a Cerrón y no me van a votar"

En exclusiva, la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión reveló esta noche un nuevo audio que complicaría la situación del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y nos describiría su perfil.

En un extracto de la grabación del capitán PNP Junior Izquierdo, 'Culebra', se le escucha a Santiváñez referirse al premier Gustavo Adrianzén señalando que durante una actividad un grupo de personas le gritó "¡ratero!" y que tras llegar él la gente empezó a "aplaudir".

Seguidamente, el ministro Santiváñez le comentó al capitán PNP 'Culebra' confirmar que ya tenían "cercado" al prófugo de la justicia Vladímir Cerrón y que si "Dios lo permita, Dios quiera" sería él quien logre capturar al líder de Perú Libre.

EL DESEO DE SER PRESIDENTE

De acuerdo al audio, Santiváñez le confesó a Izquierdo su deseo de ser "presidente" y dejar de ser un "instructor". "Yo no quiero ser instructor, yo quiero ser presidente, hue... Yo chapo a Cerrón, no me van a votar ni caga... No podrían, pu... sería un escándalo", se escucha en la grabación.

Finalmente, se le escucha decir a Santiváñez que fue la misma presidenta de la República, Dina Boluarte, quien le pidió "cerrar dos veces" la Diviac, equipo especial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).