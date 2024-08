Cluber Aliaga: "Es grave que la Junta de Fiscales se haya pronunciado por proyecto del Congreso"

El exministro del Interior señaló que el Ministerio Público no es un organismo deliberante por ello no le corresponde oponerse a los poderes del Estado.

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, señaló que es un "grave error" que la Junta de Fiscales Supremos haya calificado como "inconstitucional" el proyecto de ley del Congreso de la República que busca que la Policía Nacional lidere las investigaciones preliminares de delitos.

"Es grave lo que han hecho, el Ministerio Público no es un organismo deliberante, no están facultados para oponerse a un poder del Estado [...] se afecta el sistema democrático, a la gobernabilidad, no le corresponde oponerse a los poderes del Estado", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

SOBRE INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA

En otro momento, al ser consultado por el incremento de la delincuencia en varios distritos de la capital y cómo en algunas zonas los ciudadanos vienen tomando la justicia por sus propias manos, señaló que ello evidencia que el Estado viene fallando en el tema de seguridad y justicia.

"La propia ciudad de Lima está siendo sometida por la delincuencia, una empresa de transportes está siendo extorsionada, si no podemos brindar seguridad en la capital ¿En qué situación estarán las regiones?", manifestó.