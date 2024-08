Vladimir Padilla sobre Eliane Karp: “Se la podría traer al Perú en seis años”

El especialista en extradiciones, Vladimir Padilla, aseguró que la traducción del expediente para solicitar la extradición de la exprimera dama, Eliane Karp, podría tardar hasta un año, teniendo como precedente el tiempo que demoró dicho trámite en el caso de su esposo, Alejandro Toledo.

Explicó que la extradición en general comprende dos etapas: la judicial y la política. En el caso de Karp Fernenbug, el camino judicial está encaminado y ahora le tocaría al gobierno de Dina Boluarte ponerse de acuerdo con las autoridades de Costa Rica para solicitar la extradición a Israel.

“Tú podrías decir, mira, este caso es tan sólido que hay otros condenados. Es decir, hay tantos condenados que estos hechos por los que se le imputan a Elian Karp están probados. Entonces, no se puede pedir la extradición cuando el caso todavía está en proceso”, sostuvo Padilla en entrevista con Tatiana Alemán.

TARDARÍA SEIS AÑOS

“En el caso de Elian Karp va a hacer lo mismo que Alejandro Toledo. Ella no se va a allanar y va a venir, sino que va a apelar, se va a oponer. Es que no es fácil. Si procede la extradición, se la podría traer al Perú en seis años. No es que va a venir inmediatamente”, agregó el especialista en “2024 En 24 Horas”.