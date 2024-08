Aníbal Quiroga sobre pensión vitalicia: "Se puede eliminar, no es un derecho fundamental"

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga saludó que el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, haya decido plantear a Mesa Directiva la suspensión la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, el letrado explicó que la pensión otorgada a los expresidentes es un beneficio que se suspende cuando la persona es acusada y más aún cuando es condenada y si se demuestra su inocencia se restablece.

En esa línea, indicó que el indulto, otorgado al expresidente Fujimori, es una gracia política, un regalo, más no un derecho que se pueda extender a un manto de inocencia. "El indulto no te convierte en inocente, es diferente a la amnistía [...] no es posible dárselo a un condenado", dijo.

ALEJANDRO TOLEDO NO DEBERÍA COBRAR PENSIÓN

Sobre la pensión vitalicia que recibe el expresidente Alejandro Toledo, Quiroga señaló que el exjefe de Estado no debería cobrar este dinero debido a que también fue objeto de una acusación por parte del Congreso.