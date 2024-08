Richard Arce sobre agresión contra Patricia Chirinos: “Tiene bastantes anticuerpos”

Luego de la agresión que sufrió la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos en un bar de Barranco, el excongresista Richard Arce precisó que el incidente contra la legisladora habría sido producto a los anticuerpos que se ha ganado durante su etapa congresal.

“El hecho es que tiene bastantes anticuerpos. Ella avala las acciones de otro grupo que acosa, insulta y que arroja excremento (…) Me refiero a este grupo de "La Resistencia", ella aplaude esas acciones (…) No podemos avalar ningún tipo de violencia, venga donde venga”, declaró en 2024 en 24 Horas.

PARA QUE ME EXPONGO SI NO ME QUIEREN

Asimismo, Arce recomendó a Patricia Chirinos que no vuelva asistir a un establecimiento de entretenimiento, debido a que el Congreso tiene una alta desaprobación por parte de la ciudadanía.

“Si se que la gente no me quiere, para que me voy a exponer en un bar. Si se que la gente está cansada, harta por la repartija de los bonos que disponga del dinero público que se le venga en gana, encima de eso todas las leyes que vienen aprobando”, enfatizó.